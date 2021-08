National Trophy, Misano: esordio con vittoria per Samuele Cavalieri (Di domenica 1 agosto 2021) Nel contesto del Campionato Italiano Velocità al Misano World Circuit Marco Simoncelli, è andato in scena anche il quarto round del National Trophy con una gara singola sia per la categoria 600/Big ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) Nel contesto del Campionato Italiano Velocità alWorld Circuit Marco Simoncelli, è andato in scena anche il quarto round delcon una gara singola sia per la categoria 600/Big ...

Advertising

Linchiesta_news : Motociclismo, National Trophy 600: secondo posto per Pontone a Misano - AngyFra89 : La Panigale V2 dominerà il Mondiale Supersport dal 2022. #NT600 Intanto Samuele Cavalieri vince, a mani basse a Mi… - Linchiesta_news : Motociclismo, National Trophy 600: Pontone conquista la pole a Misano - Stelle_Sport : National trophy 1000: domenica Christian Gamarino gareggia a Misano - AngyFra89 : @Stefy_1793 @il_ring Non puoi non innamorarti e ti dirò di più. Se riesci vai a vedere il CIV, in particolare il Na… -

Ultime Notizie dalla rete : National Trophy National Trophy, Misano: esordio con vittoria per Samuele Cavalieri Nel contesto del Campionato Italiano Velocità al Misano World Circuit Marco Simoncelli, è andato in scena anche il quarto round del National Trophy con una gara singola sia per la categoria 600/Big Supersport, sia per la classe 1000. 600/Big SSP: Cavalieri e Saltarelli vincono nelle due classi All'esordio nella categoria dopo un ...

CIV Misano: LIVE le gare della domenica Ad aprire le danze saranno i piloti del National Trophy, seguiti dalla seconda prova dell'Aprilia RS 660 Cup. Se in SS300 Sofuglu andrà a caccia della rivincita con Vannucci , in Superbike l a ...

National Trophy: Samuele Cavalieri all'esordio nella Big Supersport Motosprint.it Motociclismo, National Trophy 600: secondo posto per Pontone a Misano Un ottimo secondo posto che vale il mantenimento del primato in classifica. Il quinto round del National Trophy SS600 si chiude con un pizzico di amaro in bocca per Armando Pontone. Dopo la pole posit ...

Motociclismo, National Trophy 600: Pontone conquista la pole a Misano Arrivano notizie positive da Misano Adriatico dove al World Circuit “Marco Simoncelli” Armando Pontone ha conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato. Il pilota cassinate del Team Bike&Mo ...

Nel contesto del Campionato Italiano Velocità al Misano World Circuit Marco Simoncelli, è andato in scena anche il quarto round delcon una gara singola sia per la categoria 600/Big Supersport, sia per la classe 1000. 600/Big SSP: Cavalieri e Saltarelli vincono nelle due classi All'esordio nella categoria dopo un ...Ad aprire le danze saranno i piloti del, seguiti dalla seconda prova dell'Aprilia RS 660 Cup. Se in SS300 Sofuglu andrà a caccia della rivincita con Vannucci , in Superbike l a ...Un ottimo secondo posto che vale il mantenimento del primato in classifica. Il quinto round del National Trophy SS600 si chiude con un pizzico di amaro in bocca per Armando Pontone. Dopo la pole posit ...Arrivano notizie positive da Misano Adriatico dove al World Circuit “Marco Simoncelli” Armando Pontone ha conquistato la pole position nelle qualifiche del sabato. Il pilota cassinate del Team Bike&Mo ...