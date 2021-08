Milly Carlucci e Amadeus | indiscrezioni in Rai | mossa a tenaglia contro la De Filippi

(Di domenica 1 agosto 2021) Rai Uno schiera le corazzate per provare a ridimensionare lo strapotere di ascolti di Maria Denel sabato sera. Arriva Arena 60, 70, 80, la grande discoteca all'aperto che verrà realizzata all'Arena di Verona e che vedrà alla conduzione. Il programma dovrebbe anticipare la messa in onda. Inizialmente il programma era previsto per sabato 2 e 9 ottobre, in prime time su Rai Uno. La dirigenza Rai avrebbe però deciso nelle scorse ore trasmettere la trasmissione da sabato 25 settembre, quindi anticipandola di sette giorni. La scelta nasce dal fatto che quel giorno avrebbe dovuto andare in onda Da grande, lo spettacolo di varietà ...

... quella in cui la moglie di Costanzo va in onda con Tu Sì Que Vales, la tv di stato avrebbe scelto di schierare sulla rete ammiraglia, oltre a, un altro big per contrastare la '...Uno show inossidabile, Ballando con le Stelle, la trasmissione di Rai che ha portato in prima serata il ballo, condotta sin dalla sua prima edizione da. Anche per il 2021 Ballando con ...La Rai corre ai ripari per fronteggiare il sabato sera di Maria De Filippi sulla rete rivale. Ecco la coppia per battere la regina di Mediaset ...La Rai vorrebbe puntare su Milly Carlucci per un nuovo appuntamento televisivo, che andrà in onda il 9 ottobre: scopri di cosa si tratta.