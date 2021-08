Mercato Napoli, Emerson Palmieri o Tsimikas in prestito (Di domenica 1 agosto 2021) Il Mercato non conosce weekend: e dopo essersi regalato vacanze così lunghe, qualcosa dovrà pur cominciarsi a muovere. In quest'estate piatta, per chiunque, che sa di niente, si finge disinteresse in ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 1 agosto 2021) Ilnon conosce weekend: e dopo essersi regalato vacanze così lunghe, qualcosa dovrà pur cominciarsi a muovere. In quest'estate piatta, per chiunque, che sa di niente, si finge disinteresse in ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Napoli Mercato Napoli, Emerson Palmieri o Tsimikas in prestito Il mercato non conosce weekend: e dopo essersi regalato vacanze così lunghe, qualcosa dovrà pur ... Un mese e poi sarà finito, però prima, al Napoli , continueranno ad inseguire un esterno basso di ...

Juve, preso Kaio Jorge: sarà subito a Torino ...con il Santos per anticipare il trasferimento già nel corso dell'attuale sessione di mercato. ... Non a caso i bianconeri hanno dovuto battere una nutrita concorrenza a: dal Milan al Napoli, dal Benfica ...

Mercato Napoli, Emerson Palmieri o Tsimikas in prestito Corriere dello Sport Juventus: fatta per Kaio Jorge, operazione da 4 milioni È stato per lungo tempo tra gli obiettivi di mercato del Napoli ma alla fine Kaio Jorge sarà un calciatore della Juventus. La trattativa tra i bianconeri e il Santos si può definire praticamente concl ...

Da Milano - Parma pronto a soddisfare il Napoli: si avvicina Tutino, le cifre L'attaccante classe '96 ha già un accordo con il club ducale, pronto a rilanciare e a soddisfare la richiesta del Napoli.

