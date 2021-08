Maneskin: tendinite per Ethan, annullato il concerto (Di domenica 1 agosto 2021) È un periodo d’oro per i Maneskin, la band più ascoltata al mondo. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo e il trionfo all’Eurovision Song Contest, il quartetto capitanato da Damiano David ha conquistato le classifiche di moltissimi paesi. Purtroppo una tendinite delbatterista, costringe la band a rinunciare ad un concerto. Una band alla conquista del mondo: i Maneskin, gruppo attualmente il più ascoltato al mondo, sta vivendo il Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 1 agosto 2021) È un periodo d’oro per i, la band più ascoltata al mondo. Dopo la vittoria del Festival di Sanremo e il trionfo all’Eurovision Song Contest, il quartetto capitanato da Damiano David ha conquistato le classifiche di moltissimi paesi. Purtroppo unadelbatterista, costringe la band a rinunciare ad un. Una band alla conquista del mondo: i, gruppo attualmente il più ascoltato al mondo, sta vivendo il Articolo completo: dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin tendinite Orribile annuncio da parte dei Maneskin : abbandonano la scena? fan in delirio I maneskin, band vincitrice all'Eurovision Song Contest ed alla scorsa edizione di Sanremo, annunciano ... il quale dice di avere una tendinite alle mani che non gli permetterà di suonare durante il ...

Maneskin, triste annuncio inaspettato: la preoccupazione dei fan ... dovrà osservare un periodo di riposo a causa di una tendinite alla mano. L'annuncio è arrivato direttamente dai Maneskin che hanno dovuto così annullare la partecipazione al Lokerse Festival del 5 ...

Maneskin: tendinite per Ethan, annullato il concerto SoloDonna Maneskin, concerto annullato: un membro sta male? Sembrava che niente e nessuno potesse fermare i Maneskin che, invece, oggi hanno annunciato di aver annullato una delle tappe del loro tour. Il motivo?

Perché i Maneskin annullano il concerto in Belgio? C’entra Ethan I Maneskin annullano il concerto in Belgio e spiegano il motivo sui social. Alla base della decisione, l'impossibilità di uno ...

