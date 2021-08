Halo Infinite, il datamining della tech preview rivela spoiler sulla campagna principale (Di domenica 1 agosto 2021) Halo Infinite è stato recentemente testato da un gruppo di fortunati utenti che hanno avuto accesso alla beta chiusa, la "tech preview", creata da 343 Industries per provare i bot del gioco e alcune feature extra del futuro comparto multiplayer. Purtroppo per loro, all'interno di questa tech preview erano presenti anche degli esperti dataminer e sono bastati pochi giorni per veder comparire online una valanga di informazioni, palesi o nascoste, estrapolate dal codice sorgente. All'interno del codice di Halo Infinite, alcuni dataminer hanno scovato dei file ... Leggi su eurogamer (Di domenica 1 agosto 2021)è stato recentemente testato da un gruppo di fortunati utenti che hanno avuto accesso alla beta chiusa, la "", creata da 343 Industries per provare i bot del gioco e alcune feature extra del futuro comparto multiplayer. Purtroppo per loro, all'interno di questaerano presenti anche degli esperti dataminer e sono bastati pochi giorni per veder comparire online una valanga di informazioni, palesi o nascoste, estrapolate dal codice sorgente. All'interno del codice di, alcuni dataminer hanno scovato dei file ...

