Advertising

glooit : F1:Ungheria;Ocon primo a metà Gp,Sainz 4/o e Hamilton in rimonta leggi su Gloo - giornaleradiofm : Approfondimenti: F1:Ungheria;Ocon primo a metà Gp,Sainz 4/o e Hamilton in rimonta: (ANSA) - ROMA, 01 AGO - A metà g… - komparemo_gigi : meno due giri, hamilton a mezzo secondo dal primo, così verstappen rifiuta di elaborare oltre si lancia a muro safe… -

Ultime Notizie dalla rete : UngheriaOcon primo

A metà gara i giochi sono ancora tutti aperti al Gp di, che ha riservato una buona dose di colpi di scena sin dalla prima curva. Estebanè ancora in testa a sorpresa dopo 35 dei 70 giri, tallonato da Sebastian Vettel, con Fernando Alonso ...... LA CRONACA MINUTO PER MINUTO GP d'2021 live dalle 14.45 ... sarà a quel punto ilpilota tra quelli che si sono già ... Intanto Vettel va all'attacco dima per il momento il francese ...Il personale della Squadra Mobile di Taranto, già impegnato in un’attività d’indagine volta all’identificazione di un gruppo ben organizzato dedito ai furti ...Meno di dieci secondi, 9 e 80 per la precisione, portano Marcell Jacobs sul tetto del mondo. Alla prima finale olimpica dei 100 metri piani per un italiano, l'azzurro non solo ha partecipato, ...