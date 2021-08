Burdisso alla CR7 in conferenza stampa: "Via la Coca Cola" (Di domenica 1 agosto 2021) Siparietto per gli azzurri in conferenza dopo la medaglia di bronzo vinta a Tokyo 2020 nella 4X100 mista Leggi su video.gazzetta (Di domenica 1 agosto 2021) Siparietto per gli azzurri indopo la medaglia di bronzo vinta a Tokyo 2020 nella 4X100 mista

Advertising

chiaandreotti00 : RT @yleniaindenial1: Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi semplicemente FANTASTICI. Ragazzi giovanissimi ed alla prima esperienza ci por… - barza__33 : RT @yleniaindenial1: Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi semplicemente FANTASTICI. Ragazzi giovanissimi ed alla prima esperienza ci por… - formulagiaestro : non so voi, ma per la lotta alla medaglia di burdisso era pari a quella della panziera prima che iniziasse l’olimpiade - shakijra : RT @yleniaindenial1: Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi semplicemente FANTASTICI. Ragazzi giovanissimi ed alla prima esperienza ci por… - foggylady : RT @yleniaindenial1: Ceccon, Martinenghi, Burdisso e Miressi semplicemente FANTASTICI. Ragazzi giovanissimi ed alla prima esperienza ci por… -