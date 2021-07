Vezzali: «Parlare di aiuti al calcio rischia di essere poco comprensibile per i cittadini» (Di sabato 31 luglio 2021) Ci voleva un’ex atleta – una fuoriclasse – prestata alla politica per dire finalmente parole di buon senso sul calcio settore che crede di essere diventato fondamentale quanto i pronto soccorso ospedalieri. Valentina Vezzali, oggi sottosegretaria alla Sport, ha concesso un’intervista a MilanoFinanza e ha rilasciato dichiarazioni che non possiamo non sposare in pieno. “Ristoro e dilazione fiscale per club e Figc? Con tanti settori in difficoltà o proprio in ginocchio, Parlare di ‘aiuti di Stato al calcio’, rischia di essere poco ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 luglio 2021) Ci voleva un’ex atleta – una fuoriclasse – prestata alla politica per dire finalmente parole di buon senso sulsettore che crede didiventato fondamentale quanto i pronto soccorso ospedalieri. Valentina, oggi sottosegretaria alla Sport, ha concesso un’intervista a MilanoFinanza e ha rilasciato dichiarazioni che non possiamo non sposare in pieno. “Ristoro e dilazione fiscale per club e Figc? Con tanti settori in difficoltà o proprio in ginocchio,di ‘di Stato al’,di...

