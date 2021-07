Solo Calcio torna in tv: dal 31 agosto sarà disponibile sul digitale terrestre (Di sabato 31 luglio 2021) A partire da oggi, 31 agosto, ai canali offerti dal digitale terrestre, si aggiungerà un nuovo spazio chiamato Solo Calcio. L’annuncio è stato dato da Sportitalia, famosa emittente che si occupa delle più svariate competizioni sportive: tennis, pallavolo, rugby, judo, surf, ecc… Solo Calcio, come suggerisce il nome, sarà dedicato Solo a questo amatissimo sport. Gli appassionati, in modo totalmente gratuito, potranno prendere visione delle partite che caratterizzeranno le prossime stagioni sportive. Per il debutto, è stato scelto l’ultimo ... Leggi su tutto.tv (Di sabato 31 luglio 2021) A partire da oggi, 31, ai canali offerti dal, si aggiungerà un nuovo spazio chiamato. L’annuncio è stato dato da Sportitalia, famosa emittente che si occupa delle più svariate competizioni sportive: tennis, pallavolo, rugby, judo, surf, ecc…, come suggerisce il nome,dedicatoa questo amatissimo sport. Gli appassionati, in modo totalmente gratuito, potranno prendere visione delle partite che caratterizzeranno le prossime stagioni sportive. Per il debutto, è stato scelto l’ultimo ...

Gazzetta_it : Intervista esclusiva a Kessie da Tokyo: 'Voglio solo il Milan. E mi vedo Presidente a vita...' - PaoloCond : Non avevo mai visto il commiato di Sir Bobby Robson al calcio e, nel tempo di pochi giorni, alla vita. A voi che se… - ChisseneVale : Ma i cronisti RAI non si vergognano? Sbagliano qualsiasi dato e li hanno davanti agli occhi, leggi, cazzo. Pensavo… - tuttopuntotv : Solo Calcio torna in tv: dal 31 agosto sarà disponibile sul digitale terrestre #SoloCalcio #Sportitalia - pisto_gol : @Manualex14 @elviraiello @AAlciato @ZZiliani Non tifo per nessuno, solo per il calcio pulito è spettacolare, che a lei non piace -