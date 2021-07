Shomurodov è sbarcato a Roma Visite e firma | poi parte per il Portogallo

(Di sabato 31 luglio 2021)- Comincia l'avventura di Eldorala. L'attaccante uzbeko questa mattina ènella capitale per sostenere lemediche ere il contratto con il club giallorosso .

ROMA - Comincia l'avventura di Eldorala Roma . L'attaccante uzbeko questa mattina ènella capitale per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club giallorosso . Volo anticipato rispetto a quanto ...Nella ripresa la riapre prima il solito Pandev su rigore e poi, che con una doppietta ... ma che da quando èil nuovo allenatore si può reputare meritata. Hanno sofferto molto con ...Shomurodov è atterrato a Roma, punto di partenza per la sua avventura alla corte di Mourinho: adesso è tempo di test, prima di raggiungere i compagni in Portogallo ...Ecco Eldor Shomurodov. L'attaccante uzbeko è arrivato a Fiumicino questa mattina alle ore 7.40, ed ha raggiunto poi Trigoria accompagnato da un'auto della società. Dopo aver firmato con i giallorossi ...