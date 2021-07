Sfonda con l'auto la vetrata del portone di un condominio, paura nella notte (Di sabato 31 luglio 2021) PORTO SAN GIORGIO Ha causato solo danni materiali l'incidente che la scorsa notte ha visto un'automobilista Sfondare, con la propria auto , la vetrata del portone di un condominio di via Mazzini, ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 31 luglio 2021) PORTO SAN GIORGIO Ha causato solo danni materiali l'incidente che la scorsaha visto un'mobilistare, con la propria, ladeldi undi via Mazzini, ...

Advertising

glooit : Auto sfonda con la portiera il vetro del bus e resta incastrata: l’incidente sul corso Secondigliano leggi su Gloo… - Ansa_Piemonte : Sfonda con l'auto portone municipio Novara, paura in città. Uomo portato in Questura, da stabilire i motivi del ges… - CiaoKarol : ?? 'Troviamo pace sapendo che è con Gesù in cielo...' ?????? ?? RIPOSA IN PACE PICCOLO ANGELO. PREGHIAMO PER TE ?? - ziolions4219 : RT @CiaoKarol: Bimba di 10 anni muore tragicamente per un sasso che sfonda il parabrezza: ‘È con Gesù in Cielo’: Bimba muore tragicamente p… - MonicaCurino1 : Sfonda con l’auto il portone di Palazzo Cabrino e minaccia di darsi fuoco -