Renzi contro il Reddito di cittadinanza: «I giovani devono soffrire, rischiare…». Sui social è rissa – Il video (Di sabato 31 luglio 2021) Tre settimane fa lo aveva definito «diseducativo» e volto «al voto clientelare». Ma Matteo Renzi non intende mollar la presa contro il Reddito di cittadinanza. E a margine della presentazione del suo libro controcorrente spiega perché è pronto a lanciare un referendum per abolirlo. «Il referendum sul Reddito di cittadinanza è una grande operazione educativa e culturale – spiega il senatore di Rignano sull’Arno -. In un mondo che va verso le nanotecnologie, in un mondo che investe sul Big Data, internet of things, artificial intelligence, ai ragazzi va detto studiate, ... Leggi su open.online (Di sabato 31 luglio 2021) Tre settimane fa lo aveva definito «diseducativo» e volto «al voto clientelare». Ma Matteonon intende mollar la presaildi. E a margine della presentazione del suo librocorrente spiega perché è pronto a lanciare un referendum per abolirlo. «Il referendum suldiè una grande operazione educativa e culturale – spiega il senatore di Rignano sull’Arno -. In un mondo che va verso le nanotecnologie, in un mondo che investe sul Big Data, internet of things, artificial intelligence, ai ragazzi va detto studiate, ...

