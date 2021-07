Olimpiadi, record di contagi a Tokyo: oltre 4 mila in 24 ore (Di sabato 31 luglio 2021) Tokyo ( Giappone ) - record di contagi nella capitale giapponese che ospita le Olimpiadi. Nelle ultime 24 ore si è registrato un picco di positività che ha raggiunto la cifra di 4.058 nuovi casi di ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 31 luglio 2021)( Giappone ) -dinella capitale giapponese che ospita le. Nelle ultime 24 ore si è registrato un picco di positività che ha raggiunto la cifra di 4.058 nuovi casi di ...

Advertising

FBiasin : La necessità del canale olimpico di dare la linea al Tg2 per farci raccontare i risultati delle Olimpiadi (con… - repubblica : Prima storica medaglia alle Olimpiadi per San Marino. Con record: è il più piccolo Stato mai salito sul podio. 'Ind… - Eurosport_IT : Un giovedì da record con 4 medaglie: siamo a 19 in 6 giorni, ma soprattutto... siamo tornati in Top 10! ???????? ?… - RobertoGueli : Jacobs chiude in 9’94:, record italiano nei 100 metri: «Sono super contento» - nese_zaira : Marcell Jacobs strepitoso! L'atleta italiano inizia alla grande la sua avventura alle Olimpiadi di Tokyo: vince la… -