LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: tutto pronto per le qualifiche, sarà di nuovo una battaglia Verstappen-Hamilton? (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.20 Buongiorno e benvenuti a Budapest, tra 40 minuti prenderanno il via le qualifiche del GP d’Ungheria! Si inizia a fare sul serio all’Hungaroring! LA CRONACA DELLA FP3 13.08 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15 per le qualifiche. Ci sarà da divertirsi all’Hungaroring! Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 13.06 Buon passo in avanti della Ferrari che, dopo una FP2 sofferta, ha dimostrato di avere potenziale con un distacco di circa 6 decimi, mentre la McLaren rimane alle spalle 13.04 Si ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.20 Buongiorno e benvenuti a Budapest, tra 40 minuti prenderanno il via ledel GP d’! Si inizia a fare sul serio all’Hungaroring! LA CRONACA DELLA FP3 13.08 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 15 per le. Cida divertirsi all’Hungaroring! Grazie per la cortese attenzione, a più tardi! 13.06 Buon passo in avanti della Ferrari che, dopo una FP2 sofferta, ha dimostrato di avere potenziale con un distacco di circa 6 decimi, mentre la McLaren rimane alle spalle 13.04 Si ...

Advertising

OA_Sport : LIVE #F1, #HungarianGP 2021 in DIRETTA: tutto pronto per le qualifiche, sarà di nuovo una battaglia #Verstappen-… - infoitsport : LIVE GP Ungheria, prove libere 3: segui la classifica aggiornata - infoitsport : LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: Hamilton di un soffio su Verstappen, Ferrari in crescita! Alle 15 le qualific… - infoitsport : Qualifiche F1 Gp Ungheria 2021: Hamilton vola nelle libere 3. Orari e live - jermann_kurt : RT @SkySportF1: ? Incidente per Mick Schumacher ? Bandiera rossa in pista (?? -10’ #FP3) LIVE ? -