“Guai allo scrittore che non si schifa del suo mestiere”. (Di sabato 31 luglio 2021) "Stefano Pirandello aveva le sue idee in materia di noia. La riteneva propizia alla creazione artistica, perché solo in quella condizione – sosteneva – potevano “vaporare idee e fantasmi”. Ovviamente faceva di tutto per condurre una vita adeguata alle sue convinzioni, con grande disappunto del padre, il quale riteneva che della noia si potesse benissimo fare a meno, e che i vapori uno li esala se li sa esalare, indipendentemente da tutto. Ora, a esser sinceri, Pirandello senior – più noto come Luigi – arrivò a questa conclusione solo dopo i cinquant’anni, e non prima, non in gioventù, quando anche per lui la principale attrattiva era rappresentata dallo star chiuso in ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 31 luglio 2021) "Stefano Pirandello aveva le sue idee in materia di noia. La riteneva propizia alla creazione artistica, perché solo in quella condizione – sosteneva – potevano “vaporare idee e fantasmi”. Ovviamente faceva di tutto per condurre una vita adeguata alle sue convinzioni, con grande disappunto del padre, il quale riteneva che della noia si potesse benissimo fare a meno, e che i vapori uno li esala se li sa esalare, indipendentemente da tutto. Ora, a esser sinceri, Pirandello senior – più noto come Luigi – arrivò a questa conclusione solo dopo i cinquant’anni, e non prima, non in gioventù, quando anche per lui la principale attrattiva era rappresentata dstar chiuso in ...

