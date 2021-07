Etna, eruzione: oggi attività esplosiva da cratere sud-est (Di sabato 31 luglio 2021) L’Etna oggi si fa di nuovo sentire con un’altra fase dell’eruzione. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica l’incremento dell’attività esplosiva al cratere di Sud-Est. La cenere vulcanica prodotta si disperde nel settore orientale e meridionale del vulcano. Già’ alle ore 17.30 l’ampiezza del tremore vulcanico era su valori alti con andamento in crescita. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 31 luglio 2021) L’si fa di nuovo sentire con un’altra fase dell’. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunica l’incremento dell’aldi Sud-Est. La cenere vulcanica prodotta si disperde nel settore orientale e meridionale del vulcano. Già’ alle ore 17.30 l’ampiezza del tremore vulcanico era su valori alti con andamento in crescita. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

MGMaravigna : RT @ciccioetna: ' L' #Etna si prepara all' eruzione del sabato sera in mezzo all' afa rovente dei 33 gradi serali. ' ?? #stamusquagghian… - Vas_Happening_M : Concerto del teatro con Morricone ed eruzione dell'Etna. Taormina sei uno spettacolo. Ed il Battista che beve. - dearprudence27 : Etna in eruzione #sicilia - ciccioetna : ' L' #Etna si prepara all' eruzione del sabato sera in mezzo all' afa rovente dei 33 gradi serali. ' ??… - RemolinoGae : La nostra amata #etna si sta preparando per una nuova eruzione.... -