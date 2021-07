Covid, con +901 contagi la Sicilia torna in testa: in aumento anche a Catania con +140 (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 901 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 20.216 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende fino al 4,4%. L'isola oggi torna in testa ai nuovi ... Leggi su cataniatoday (Di sabato 31 luglio 2021) Sono 901 i nuovi casi di19 registrati nelle ultime 24 ore ina fronte di 20.216 tamponi processati nell'isola. L'incidenza scende fino al 4,4%. L'isola oggiinai nuovi ...

Advertising

borghi_claudio : E anche oggi il Corriere lancia la mistificazione quotidiana per attaccare i contrari al pass. Oggi tocca a Zaia co… - lucatelese : @CarloCalenda Ma tu, caro Carlo, ti sei mai battuto per gli anonimi - magari extracomunitari - che restano dentro e… - GassmanGassmann : Centoventottomilaventinove italiani, deceduti con covid ad oggi. RIP?? - maidiremai1972 : @gianmarco_c @pbecchi Sono sano fino a prova contraria bello mio. Esattamente come fino a due anni fa, prima che vi… - Rossonerosemper : @Vanja624 Magari tu sei uno di quelli per cui la pandemia non è mai finita, che si preoccupano di avere zero casi c… -