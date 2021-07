Cina, preoccupa la variante Delta: nuovi focolai e contagi in aumento (Di sabato 31 luglio 2021) Il focolaio di Covid-19 esploso all’interno del Nanjing Lukou International Airport, l’aeroporto internazionale di Nanchino, nella provincia dello Jiangsu, si è diffuso in altre cinque province della Cina, oltre che nel cuore della sua capitale Pechino. Nonostante i numeri siano sostanzialmente bassi se raffrontati con i dati registrati in altri Paesi, le autorità cinesi sono InsideOver. Leggi su it.insideover (Di sabato 31 luglio 2021) Ilo di Covid-19 esploso all’interno del Nanjing Lukou International Airport, l’aeroporto internazionale di Nanchino, nella provincia dello Jiangsu, si è diffuso in altre cinque province della, oltre che nel cuore della sua capitale Pechino. Nonostante i numeri siano sostanzialmente bassi se raffrontati con i dati registrati in altri Paesi, le autorità cinesi sono InsideOver.

