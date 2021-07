Bayern Monaco-Napoli 0-3 | doppietta di Osimhen | il terzo gol lo firma Machach

(Di sabato 31 luglio 2021) Ilvince la sua terza amichevole dell’estate, stavolta contro un avversario di livello nettamente superiore rispetto ai precedenti (Bassa Anaunia e Pro Vercelli) nonostante le assenza dei nazionali ancora in vacanza dopo Euro 2020. Ilsi è subito mostrato offensivo. Al 17? una prima occasione per i tedeschi con il tiro di Lewandowski che termina di poco al lato della porta. Ilsi rende pericoloso al 35? con Malcuit che va via di forza a destra e mette un cross al centro, Elmas lo sfrutta ma il tiro è debole ed il portiere para. Buona, al 39?, la giocata di Zielinski che allarga su Politano che mette al centro un ...

sscnapoli : ?? Oggi pomeriggio, alle ore 16:30, #FCBayernNapoli. Dove vederla ?? ?? #ForzaNapoliSempre - GoalItalia : Grande vittoria per il #Napoli, trascinato da un super #Osimhen ?? Battuto il #BayernMonaco 0-3 ?? - sscnapoli : ?? Bayern Monaco-Napoli, dove seguirla. ?? #ForzaNapoliSempre - tcm24com : Amichevoli: Grande successo per il Napoli, 3-0 al Bayern Monaco #napoli #bayern monaco #amichevole - AConan_Doyle : Il Napoli ha battuto 3-0 il Bayern Monaco -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco

DI BAVIERA (GERMANIA) - E' solo calcio d'estate, ma i segnali sono incoraggianti, molto incoraggianti. Vincere in casa delnon succede tutti i giorni, il Napoli ci riesce in amichevole addirittura 3 - 0 e torna a casa con tanta consapevolezza delle proprie qualità. Il grande protagonista all'Allianz Arena è ...LIVE - Il Napoli sfida ilall'Allianz Arena nella prima amichevole internazionale del precampionato. Segui con noi la diretta testuale. Finisce qui, trionfo Napoli all'Allianz Arena: è 0 - 3!! 85' GOL! ...I video con gli highlights di Bayern Monaco-Napoli, amichevole precampionato di prestigio andata in scena all’Allianz Arena. Gli uomini di Luciano Spalletti tornano dalla Baviera con una bella ...Amichevoli Serie A: buona la prima per Napoli e Atalanta, che Osimhen. L'attaccante del Napoli ha messo a segno una doppietta contro il Bayern.