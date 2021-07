Ajax, incidente fatale per il giovane Gesser: muore a 16 anni (Di sabato 31 luglio 2021) incidente fatale per un giovane calciatore dell’Ajax. Il ragazzo è morto ad appena 16 anni per una fatalità. Grave lutto per la squadra olandese (Profilo Twitter Ajax)Un altro lutto scuote il mondo dell’Ajax. Ad appena 16 anni muore Noah Gesser, giovane talento del settore giovanile. Il ragazzo si trovava in macchina con il fratello di 18 anni, quando la loro vettura si è scontrata frontalmente contro un van. Leggi anche-> Bayern Monaco-Napoli, diretta streaming: dove ... Leggi su vesuvius (Di sabato 31 luglio 2021)per uncalciatore dell’. Il ragazzo è morto ad appena 16per una fatalità. Grave lutto per la squadra olandese (Profilo Twitter)Un altro lutto scuote il mondo dell’. Ad appena 16Noahtalento del settore giovanile. Il ragazzo si trovava in macchina con il fratello di 18, quando la loro vettura si è scontrata frontalmente contro un van. Leggi anche-> Bayern Monaco-Napoli, diretta streaming: dove ...

Advertising

DiMarzio : #Ajax | Tragedia nella notte: a 16 anni il giovane talento Noah #Gesser è morto in un incidente stradale - GoalItalia : #Ajax in lutto: il giovane talento Noah Gesser è morto a 16 anni in un incidente stradale ?? - DaniiiiiHDz : RT @repubblica: Ajax, il giovane Gesser muore in un incidente d'auto - repubblica : Ajax, il giovane Gesser muore in un incidente d'auto - CalcioWeb : L'#Ajax piange #NoahGesser: il calciatore è morto in un incidente stradale -