Whirlpool | Re David Fiom | “Nessuna intenzione di mollare”

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Oggi è l’ultimo giorno dello sciopero delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici indetto a livello nazionale da Fim-- Uilm.Gli scioperi stanno andando molto bene in tutta Italia. La protesta è nata contro i licenziamenti e intorno alle grandi vertenze. Laè una delle grandi vertenze di questo Paese“. Così Francesca Re, segretaria generale-Cgil, allo stabilimentodi via Argine per l’ultimo giorno di scioperi e proteste organizzati dai metalmeccanici a livello nazionale. “La forza di questa vertenza – ha precisato Re ...

Ultime Notizie dalla rete : Whirlpool David

NapoliToday

E sono arrivati da tutta Italia anche operai di Fca, delladi Napoli e dell'Electrolux ... E la segretaria della Fiom Francesca Redice: "In Italia sono le multinazionali a fare ...... accogliendo insieme a loro delegazioni dalladi Napoli e dalla Sammontana di Empoli. ... Per la segretaria nazionale Fiom Cgil, Francesca Re, ' questo non è uno sciopero, ma una ...Prosegue la protesta degli operai metalmeccanici, a livello nazionale. In Campania in particolare ferme le aziende metalmeccaniche a Napoli, a Benevento, a Caserta e a Salerno, a Napoli previsto l’int ...Oggi proseguiranno in tutto il Paese gli scioperi degli operai metalmeccanici nell'ambito della mobilitazione indetta a livello nazionale: "Il lavoro non si tocca". In Campania in particolare si ferme ...