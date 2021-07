Ventenne scomparsa in mattinata ai Laghi Gemelli | trovato il corpo senza vita

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ventenne scomparsa

Lecconews

Il diciottenne che cantava in bici per le strade di Abbiategrasso, è ilche alla Statale ... la volta che era andato in una zona malfamata per ritrovare una ragazzina che era; lo ......nelle scorse ore le ricerche per ritrovare unallontanatosi da una decina di giorni dalla propria abitazione in valle San Martino. Si tratta di Manaf K. L'annuncio della suae ...MONTEGRANARO - Dolore per la scomparsa di una persona nota e benvoluta e attesa per capire in quali circostanze sia avvenuto il decesso a causa di un maledetto incidente stradale. Quella di ...Una spinta interiore ha fatto prendere parola a Marco Natali, mentre per caso si è trovato tra i manifestanti che mettevano in dubbio i morti per Covid e l'efficacia del siero. "Lo rifarei e invito i ...