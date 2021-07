Variante Delta, Crisanti: ‘I vaccini non bastano, non si raggiunge l’immunità di gregge’ (Di venerdì 30 luglio 2021) Torna a parlare e a far discutere Andrea Crisanti il virologo che oggi, ai microfoni di Agorà Estate su Rai 3, ha dichiarato che solo con i vaccini “l’immunità di gregge non si raggiunge“. Immunità che, invece, nel Lazio arriverà il prossimo lunedì quando, secondo le previsioni e l’ottimismo dell’assessore D’Amato, il 70% degli adulti avrà completato il percorso vaccinale, avrà cioè ottenuto prima e seconda dose. Leggi anche: Crisanti: «Il Green Pass non serve a far calare i contagi» Crisanti: ‘Nessun vaccino copre al 100%’ “Nessun vaccino copre bene contro la Variante ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 30 luglio 2021) Torna a parlare e a far discutere Andreail virologo che oggi, ai microfoni di Agorà Estate su Rai 3, ha dichiarato che solo con idi gregge non si“. Immunità che, invece, nel Lazio arriverà il prossimo lunedì quando, secondo le previsioni e l’ottimismo dell’assessore D’Amato, il 70% degli adulti avrà completato il percorso vaccinale, avrà cioè ottenuto prima e seconda dose. Leggi anche:: «Il Green Pass non serve a far calare i contagi»: ‘Nessun vaccino copre al 100%’ “Nessun vaccino copre bene contro la...

