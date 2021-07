Ufficiale: Sigurdsson è un nuovo calciatore del Venezia (Di venerdì 30 luglio 2021) Ve ne avevamo parlato ieri pomeriggio, riportando la notizia di Trivenetogoal.it, ora è arrivata l’ufficialità. Il Venezia ha reso noto l’innesto di Arnór Sigurdsson. Di seguito il comunicato del club lagunare: “Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con CSKA Mosca per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale del giocatore Arnór Sigurdsson. Il trequartista classe 1999 nato ad Akranes in Islanda, nel corso dell’ultima stagione ha disputato 31 gare con la maglia del CSKA Mosca, totalizzanto 2 gol ed 4 assist. Cresciuto calcisticamente nell’Akranes, nella stagione ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 luglio 2021) Ve ne avevamo parlato ieri pomeriggio, riportando la notizia di Trivenetogoal.it, ora è arrivata l’ufficialità. Ilha reso noto l’innesto di Arnór. Di seguito il comunicato del club lagunare: “FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con CSKA Mosca per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito annuale del giocatore Arnór. Il trequartista classe 1999 nato ad Akranes in Islanda, nel corso dell’ultima stagione ha disputato 31 gare con la maglia del CSKA Mosca, totalizzanto 2 gol ed 4 assist. Cresciuto calcisticamente nell’Akranes, nella stagione ...

