Turismo e semplificazioni | più facili interventi su strutture turistiche grazie a emendamento di Di Maio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Turismo semplificazioni

RiminiToday

Lo prevede un emendamento di Italia Viva al Dl, a prima firma del deputato romagnolo Marco Di Maio, approvato dalle commissioni riunite Affari costituzionale e Ambiente. 'Il tempo ...È per questo che agli investimenti associamo un programma di riforme e. Dobbiamo ... Il premier ha ricordato anche che "il settore dei viaggi e delvale il 13% del prodotto ...«L’Italia sia insieme custode di tesori e laboratorio di idee», dice il premier all’apertura. «Conservazione non deve essere sinonimo di immobilismo» ...Ospitato dal Festival dell'Architettura il primo dibattito pubblico fra i quattro. Domande su fondi, poteri speciali e visioni per Roma, scintille nel finale.