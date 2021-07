Tokyo 2020 | salto in alto Tamberi | “Ho dato l’anima per esserci | non vedevo l’ora”

(Di venerdì 30 luglio 2021) L’altista italiano Gianmarcoha parlato ai microfoni della Rai dopo la finale raggiunta alle Olimpiadi dinelin: “Negli ultimi cinque anni hoper, non. Quello che prima chiamavo sogno ora è un obiettivo, mi giocherò le mie carte e ne sono felice. Ammetto che non è stata una bella gara, ma ciò che contava era qualificarsi. Dopo le belle sensazioni nel riscaldamento ho dovuto cambiare i chiodi. Purtroppo scivolavo ed ho faticato. Ogni singolo ...

Corriere della Sera

Sabato alle Olimpiadi diè il giorno dell'atletica, la regina dei Giochi. Alle 2.15 qualificazioni del salto in alto con subito protagonista Gianmarco Tamberi . Per le prime medaglie si dovranno aspettare le 13.30 ...... una gara che di disputa dal 1912 e che l'Italia ha vinto in due occasioni, con Mauro Checcoli nel 1964 (proprio a) e con Euro Federico Roman a Mosca 1980. La scelta dei binomi azzurri è stata ...Eliminato invece Stefano Sottile, la finale è in programma domenica L’azzurro ha superato 2,28 al secondo tentativo. Tokyo, 30 lug. (LaPresse) – Gianmarco Tamberi si qualifica per la finale del salto ...Gianmarco Tamberi ha parlato ai microfoni della Rai dopo la finale raggiunta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nel salto in alto.