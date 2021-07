Todaro lascia Ballando E la Carlucci non la prende bene | Dopo 15 anni

Advertising

MarioManca : #BallandoConLeStelle: Raimondo Todaro lascia, ma Milly Carlucci punzecchia - GossipItalia3 : Milly Carlucci al veleno su Raimondo Todaro che lascia Ballando con le Stelle: “Sarebbe stato carino vedersi”… - classicalball85 : Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle, sono sotto shock ???? - 0987luciaMARCO : RT @0987luciaMARCO: Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle. Sempre più vicina l''opzione' Amici - 0987luciaMARCO : Raimondo Todaro lascia Ballando con le stelle. Sempre più vicina l''opzione' Amici -

Dopo quindici anni di sodalizio RaimondoBallando con le Stelle. La decisione, maturata nel corso degli ultimi mesi, sembra però esser stata un fulmine a ciel sereno per la produzione del programma e soprattutto per Milly ...RaimondoBallando con le stelle/ "Nuove sfide, grato a Milly Carlucci" ' Leggo con molta tristezza il post di Milly. Di voci nel nostro ambiente ne circolano e anche tante, a volte sono ...Il ballerino a Ballando con le stelle dal 2005 dice addio al programma, ma sui social si scatena il battibecco con la Carlucci che avrebbe appreso della sua decisione solo a cose fatte ...Raimondo Todaro ha replicato via social contro Milly Carlucci a seguito della notizia del suo addio a Ballando con le Stelle.