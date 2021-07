Tensione sulla stazione spaziale: accensione dei motori incontrollata (Di venerdì 30 luglio 2021) Grande Tensione sulla stazione spaziale Internazionale : circa 3 ore dopo l'attracco del modulo russo Nauka , intorno alle 18:30 ora italiana, i motori del modulo si sono accessi in modo incontrollato ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) GrandeInternazionale : circa 3 ore dopo l'attracco del modulo russo Nauka , intorno alle 18:30 ora italiana, idel modulo si sono accessi in modo incontrollato ...

Advertising

danieledv79 : RT @mariamacina: Accordo raggiunto dopo ore di tensione. Conte esulta, ma Italia Viva lo ferma subito: 'Il M5S ha perso la partita, non c'è… - AnnaB1947 : RT @mariamacina: Accordo raggiunto dopo ore di tensione. Conte esulta, ma Italia Viva lo ferma subito: 'Il M5S ha perso la partita, non c'è… - annamaria_ff : RT @mariamacina: Accordo raggiunto dopo ore di tensione. Conte esulta, ma Italia Viva lo ferma subito: 'Il M5S ha perso la partita, non c'è… - Radio1Rai : ??Grande tensione sulla #ISS. Circa 3 ore dopo l’attracco, i motori del modulo russo Nauka si sono accesi in modo in… - AnsaScienza : Tensione sulla @Space_Station , ha ruotato 'spinta' dal modulo russo Nauka. Per l'accensione incontrollata dei moto… -