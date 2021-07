Serie B, diritti tv 2021/2024 venduti in Austria, Germania e Svizzera (Di venerdì 30 luglio 2021) Helbiz Media, distributore esclusivo della Lega Serie B dei diritti media del campionato cadetto all’estero in tutto il Mondo, ha annunciato che CLIQ Digital AG ha acquisito i diritti di trasmissione esclusiva del torneo cadetto in Germania, Austria e Svizzera. Gli abbonati, dunque, potranno vedere tutte le partite di Serie B in streaming ed in alta definizione. Il presidente della Lega di Serie B, Mauro Balata, si è detto estremamente soddisfatto dell’accordo: “Siamo molto orgogliosi di questo ulteriore traguardo raggiunto. Il campionato cadetto è un ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 luglio 2021) Helbiz Media, distributore esclusivo della LegaB deimedia del campionato cadetto all’estero in tutto il Mondo, ha annunciato che CLIQ Digital AG ha acquisito idi trasmissione esclusiva del torneo cadetto in. Gli abbonati, dunque, potranno vedere tutte le partite diB in streaming ed in alta definizione. Il presidente della Lega diB, Mauro Balata, si è detto estremamente soddisfatto dell’accordo: “Siamo molto orgogliosi di questo ulteriore traguardo raggiunto. Il campionato cadetto è un ...

