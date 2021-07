PS5 ed il nuovo aggiornamento firmware: i trofei ora verranno visualizzati verticalmente (Di venerdì 30 luglio 2021) All'interno di PlayStation 5 i trofei vengono visualizzati in maniera orizzontale: questa scelta estetica non è andata molto giù ai giocatori e Sony, con il prossimo aggiornamento del firmware che attualmente è in beta, cambierà la visualizzazione, ordinandoli in verticale. Chi partecipa al programma di insider può già vedere il cambiamento. Ecco la dicitura di Sony riportata nelle note della patch: "Quando si visualizzano gli elenchi dei trofei dei giochi, i trofei verranno ora visualizzati in verticale anziché in orizzontale. Ora sarete in grado di ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 luglio 2021) All'interno di PlayStation 5 ivengonoin maniera orizzontale: questa scelta estetica non è andata molto giù ai giocatori e Sony, con il prossimodelche attualmente è in beta, cambierà la visualizzazione, ordinandoli in verticale. Chi partecipa al programma di insider può già vedere il cambiamento. Ecco la dicitura di Sony riportata nelle note della patch: "Quando si visualizzano gli elenchi deidei giochi, iorain verticale anziché in orizzontale. Ora sarete in grado di ...

