Pizzul | «I cronisti di oggi? Fin troppo bravi | ma la tv sembra raccontare più se stessa della partita»

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il CorriereSera intervista Bruno. Beppe Viola lo definiva «l’uomo più buono del mondo». Si dice lusingato del complimento, ma si definisce un uomo tranquillo e rispettoso. «Detta da Beppe è una frase che mi lusinga. Ma non è questione di bontà, sono solo un uomo tranquillo che cerca di rispettare gli altri». Parla del suo passato alla Rai. «Venni accolto benissimo, in città come alla Rai dove ho lavorato per decenni senza alcuna promozione, cosa che mi rende orgoglioso». A Milano frequentava il bar sotto casa. «I bar erano due. Frequentati da una congrega di calciatori, allenatori, giocatori di scopa e tressette. Cena da Londonio dove si ...

Advertising

napolista : Al Corsera: «Nelle trasferte Bearzot e io parlavamo in dialetto friulano. I colleghi pensavano mi confidasse segret… -

Ultime Notizie dalla rete : Pizzul cronisti

La mitica voce di Brunoraccontò con la giusta enfasi quella mattinata, in cui anche noi ... Quel giorno, oltre ai tanti, c'erano decine di bambini della scuola calcio milanese ...di viale Mazzini contagiati sono tre: tra loro anche Alberto Rimedio, prima voce delle ...Sui social intanto in molti hanno proposto Brunocome possibile sostituto di Rimedio. '...Il telecronista: «Faccio il nonno di 11 nipoti, una squadra intera. Bearzot era friulano come me, nelle trasferte parlavamo il nostro dialetto. I colleghi credevano mi confidasse chissà quali segreti ...ESCLUSIVA con Francesco Repice: "Il fuoriclasse di Euro 2020? Ciro Immobile. Inglesi? Fair play zero" - Noi Biancocelesti ...