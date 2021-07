L' onorevole Mollicone in fuga dai commessi della Camera | Video

(Di venerdì 30 luglio 2021) Il parlamentare Federico, dal 2018 deputato di Fratelli d'Italia, stava protestando nell'aulacon un cartello con la scritta "No Green Pass", quando a un certo punto è diventato protagonista di uno scatto olimpionico per sfuggire aidi Montecitorio, che volevano togliergli di mano il cartello. Dopo una serie di finte è riuscito a sfuggire ed è uscito dall'aula, il, ripreso anche sui social, è diventato virale. NuovarissaHa scatenato l'iraLega l'attacco alla sanità lombarda da parte del ...Sputacchio ...

cassiusisntover : RT @YesIKnowMyWay65: Federico #Mollicone, classe 1950, #FratellidItalia, Onorevole della Repubblica Italiana. Sipario - A_C_i_c_e_r_o : Ieri a #Montecitorio il deputato #Mollicone, casualmente di #FratellidItalia, ha deciso di dare spettacolo. Ma nell… - YesIKnowMyWay65 : Federico #Mollicone, classe 1950, #FratellidItalia, Onorevole della Repubblica Italiana. Sipario - Onorevole_Marco : RT @lucianocapone: Oggi alla Camera Federico Mollicone di Fratelli d’Italia ha vinto la gara di Rubabandiera. Medaglia d’oro. - garrone_luca : @elio_vito Guardi onorevole non condivido sempre le sue idee ma la sua onestà intellettuale e il suo amore per il r… -

... come previsto dall'ordine del giorno presentato dall'Gianluca Rizzo (Movimento 5 stelle),... Uno, primo firmatario Federico, impegna il governo a istituire "una zona economica ...Queste le parole dell'di Fratelli d'Italia Federico, capogruppo della Commissione Sport, ai microfoni de 'Il Sogno Nel Cuore', su 1 Station Radio.Approvato il nuovo testo del decreto-legge 82/2021 che punta a ridisegnare l’assetto della sicurezza cibernetica nazionale e prevede la creazione di una nuova Agenzia (ACN). Ecco lo stato del dibattit ...Conversazione di Startmag con Federico Mollicone, responsabile Innovazione di Fratelli d'Italia, sull'agenzia per la Cybersecurity e non solo ...