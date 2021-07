L’elogio agli uomini di Madame non piace alle donne: “Sei pazza” (Di venerdì 30 luglio 2021) In forte tendenza L’elogio agli uomini di Madame, una sorta di panegirico pubblicato dalla rapper veneta nelle sue stories Instagram. Sostanzialmente la voce di Marea, sottilmente, cerca di riflettere sui casi di violenza troppo spesso perpetrata dagli uomini contro le donne, ma invita a non generalizzare e dunque a non considerare violenti tutti gli uomini. Dopo questa esternazione Madame è di nuovo diventata bersaglio di polemiche, specie da parte delle donne. L’elogio ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 luglio 2021) In forte tendenzadi, una sorta di panegirico pubblicato dalla rapper veneta nelle sue stories Instagram. Sostanzialmente la voce di Marea, sottilmente, cerca di riflettere sui casi di violenza troppo spesso perpetrata dcontro le, ma invita a non generalizzare e dunque a non considerare violenti tutti gli. Dopo questa esternazioneè di nuovo diventata berso di polemiche, specie da parte delle...

tramontiestivi : @saudadeepare @kendricklamammt @airplaneoversea Però per il periodo storico in cui siamo mi sembra chiaro che l’elo… - sonoscioccata : RT @dailydrama2021: 30 Luglio 2021 Madame e l’elogio agli uomini - sagittariuskidj : RT @dailydrama2021: 30 Luglio 2021 Madame e l’elogio agli uomini - SERENDlPJMTY : RT @Scandiu1: @fridayiminI0ve cristo allora il non fare di tutta l'erba un fascio chi glielo dice agli etero cisgender che le donne non son… - f1addictedd : RT @allebrande: Dopo l’elogio agli uomini Madame escici anche una descrizione sulla difficoltà di essere ricchi e di quanto subiscano una d… -

