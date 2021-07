Incidente Capri | dramma nel dramma | la compagna di Emanuele perde il bimbo

(Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Dolore su dolore per la famiglia diMelillo, l’autista di 32 anni morto nel graveavvenuto lo scorso 22 luglio a, dove un minibus, dopo avere sfondato una ringhiera, è precipitato su uno stabilimento balneare di Marina Grande: laincinta di, Rosaria Ardita, 30 anni ha perso ilche aveva in grembo. La giovane ha iniziato a stare male subito dopo la tragedia: la morte del compagno l’ha sorpresa pochi giorni dopo avere coronato il sogno di andare a vivere insieme con. La ...

