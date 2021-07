«Il nostro ex allenatore ci ha distrutto l’anima». Il crollo del canottaggio inglese è un caso, e volano gli stracci (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo la peggiore performance olimpica degli ultimi 45 anni, nel glorioso canottaggio britannico volano gli stracci. La guerra culturale che lo ha travolto, scrive il Telegraph, ha preso una piega straordinariamente tossica. Josh Bugajski, fresco di bronzo nell’ “otto senza”, ha accusato l’ex allenatore Jurgen Grobler di “aver distrutto l’anima” degli atleti. In una straordinaria intervista ha messo a nudo il conflitto dietro la medaglia più triste del paese in una regata olimpica dal 1976. Bugajski ha affermato che Grobler, ritiratosi nell’agosto 2020, aveva reso la sua vita una miseria ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 luglio 2021) Dopo la peggiore performance olimpica degli ultimi 45 anni, nel gloriosobritannicogli. La guerra culturale che lo ha travolto, scrive il Telegraph, ha preso una piega straordinariamente tossica. Josh Bugajski, fresco di bronzo nell’ “otto senza”, ha accusato l’exJurgen Grobler di “aver” degli atleti. In una straordinaria intervista ha messo a nudo il conflitto dietro la medaglia più triste del paese in una regata olimpica dal 1976. Bugajski ha affermato che Grobler, ritiratosi nell’agosto 2020, aveva reso la sua vita una miseria ...

Inter_TV : ? | MISTER ??? Belle le vacanze, ma quando ami il calcio come mister @Chivu_Official ti manca proprio tutto ?? ?? ???… - napolista : Bugajski accusa il famigerato tecnico Grobler di aver “distrutto le persone”. Ma altri lo difendono. E la Gran Bret… - springtoursmile : Mi è venuto in mente quando un ragazzo aveva chiesto al nostro allenatore se poteva fare delfino al posto di farfal… - Jeky655321 : Se Allegri saprà far funzionare un centrocampo come il nostro (che per me è una merda) allora lo considererò un gr… - Redblack100x100 : @acmilan @mmseize @Laura1Giuliani Il nostro allenatore conquista tutti e tutte! -