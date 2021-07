Halo Infinite | la technical preview su PC ha qualche problema per Tom Warren

Advertising

videogamedeals : Pre-Order: Halo Infinite: Yoroi Spartan TIMED EDITION via Mondo. - Lollowitz : RT @Eurogamer_it: #HaloInfinite, la technical preview su PC ha qualche problema prestazionale. - Eurogamer_it : #HaloInfinite, la technical preview su PC ha qualche problema prestazionale. - infoitscienza : Halo Infinite: la beta tecnica ha bisogno di tante ottimizzazioni su PC, per Tom Warren – Notizia – PCVideogiochi p… - _FlatoutDude_ : RT @iSpiteful: Halo Infinite Battle Rifle > Halo 5 Battle Rifle -

Ultime Notizie dalla rete : Halo Infinite

Non è un caso, in tal senso, che il nome di Gareth Coker (compositore dei due Ori , al lavoro sulla colonna sonora di) sia tra i ringraziamenti nascosti in un simpatico easter egg sul ...In occasione di un evento in streaming organizzato da 343 Industries, è stato svelato il comparto multiplayer di: lo sparatutto prodotto da Microsoft, in arrivo entro fine anno su PC e console Xbox, è stato protagonista di una lunga presentazione in cui la software house ha parlato dell'ecosistema ...Attualmente Microsoft sta ospitando la prima technical preview per Halo Infinite, con una serie di inviti che sono stati distribuiti ad un gruppo selezionato di giocatori. Si tratta di un'anteprima, ...Il giornalista Tom Warren segnala performance tecniche non del tutto soddisfacenti per la beta tecnica su PC del titolo 343 Industries.