Fine settimana di fuoco, la più forte ondata di caldo dell’estate (Di venerdì 30 luglio 2021) È un’estate di eccessi anche a causa dei cambiamenti climatici da una parte ondate di caldo estremo e dall’altro perturbazioni violente. Per il fine settimana è annunciata «la più forte ondata di caldo dell’estate, con punte fino a 45 gradi al Sud» secondo il sito Ilmeteo.it. Entro domenica arriverà però anche un nuovo fronte perturbato dalla Francia che porterà violenti temporali sulle regioni settentrionali. Leggi su vanityfair (Di venerdì 30 luglio 2021) È un’estate di eccessi anche a causa dei cambiamenti climatici da una parte ondate di caldo estremo e dall’altro perturbazioni violente. Per il fine settimana è annunciata «la più forte ondata di caldo dell’estate, con punte fino a 45 gradi al Sud» secondo il sito Ilmeteo.it. Entro domenica arriverà però anche un nuovo fronte perturbato dalla Francia che porterà violenti temporali sulle regioni settentrionali.

