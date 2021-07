F1, la Mercedes impressiona nel venerdì dell’Hungaroring, Verstappen stringe i denti, Ferrari difficile da leggere (Di venerdì 30 luglio 2021) Cosa ci ha lasciato il torrido venerdì del Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021? Sulla pista dell’Hungaroring, oggettivamente, abbiamo assistito a diverse sorprese e prestazioni che, quantomeno sulla carta, non erano semplici da prevedere. Proviamo ad andare con ordine. Oggi la Mercedes ha stupito. Senza mezzi termini. Valtteri Bottas ha chiuso al comando con il tempo di 1:17.012, precedendo per appena 27 millesimi Lewis Hamilton. Le W12, nelle due sessioni di prove libere, hanno messo in mostra una potenza davvero impareggiabile per i rivali, tanto che nel T1 fanno letteralmente il vuoto, ... Leggi su oasport (Di venerdì 30 luglio 2021) Cosa ci ha lasciato il torridodel Gran Premio di Ungheria, undicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021? Sulla pista, oggettivamente, abbiamo assistito a diverse sorprese e prestazioni che, quantomeno sulla carta, non erano semplici da prevedere. Proviamo ad andare con ordine. Oggi laha stupito. Senza mezzi termini. Valtteri Bottas ha chiuso al comando con il tempo di 1:17.012, precedendo per appena 27 millesimi Lewis Hamilton. Le W12, nelle due sessioni di prove libere, hanno messo in mostra una potenza davvero impareggiabile per i rivali, tanto che nel T1 fanno letteralmente il vuoto, ...

