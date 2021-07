Draft Nba 2021: Cade Cunningham è la prima scelta (Di venerdì 30 luglio 2021) La prima scelta del Draft Nba 2021 è ricaduta su Cade Cunningham, giovane ala di 19 anni che si è messa in luce nell’ultimo campionato universatario con la maglia di Oklaoma. Il prossimo anno giocherà con i Detroit Pistons convinti dal suo score stagionale: 20.1 punti, 6.2 rimbalzi, 3.5 assist e 1.6 stoppate a partita. Draft Nba 2021: quali sono state le altre scelte? Dopo Cade Cunningham seguono in ordine di selezione Jalen Green(Houston Rockets) ed Evan Mobley(Cleveland Cavaliers). Il secondo proviene dalla ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 luglio 2021) LadelNbaè ricaduta su, giovane ala di 19 anni che si è messa in luce nell’ultimo campionato universatario con la maglia di Oklaoma. Il prossimo anno giocherà con i Detroit Pistons convinti dal suo score stagionale: 20.1 punti, 6.2 rimbalzi, 3.5 assist e 1.6 stoppate a partita.Nba: quali sono state le altre scelte? Doposeguono in ordine di selezione Jalen Green(Houston Rockets) ed Evan Mobley(Cleveland Cavaliers). Il secondo proviene dalla ...

