Doppio oro alla comunicazione Aci La reazione di Fois

(Di venerdì 30 luglio 2021) La significativa campagna sociale sulle grandi reti televisive generaliste nazionali, intitolata “Vieni Via con Me” e realizzata da Aci con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri ha conquistato 2 prestigiosissimi Award internazionali per la. Il primo riconoscimento, particolarmente apprezzato, era arrivato nei mesi scorsi dFia-Federazione Internazionale dell’Automobilismo con il conferimento dell’Excellence in Advertising Winner 2021. Ora si è aggiunto l’autorevole Ipra Gwa (Golden World Awards) che ha premiato Aci con il Golden Worlds Winner 2021 nella categoria Public Sector. Una straordinaria conferma per un ente ...

CHE IMPRESAAAAAA! Una medaglia storicaaaaa! A #Tokyo2020 il doppio pesi leggeri femminile di Federica #Cesarini e Valentina #Rodini. Capolavoro a cinque cerchi! A #Tokyo2020 con l'oro nel doppio pl femminile Valentina #Rodini e Federica Cesarini. Doppio oro olimpico per l'Italia al femminile nel canottaggio doppio pesi leggeri! Due campionesse, entrambe laureate. Impresa di Federica Cesarini e Valentina Rodini, sul 1° gradino del podio nel doppio pesi leggeri.

La ciliegina sulla torta l'delpesi leggeri. "La gara delPesi Leggeri femminile - commenta Stefano Fraquelli - è stata un'esperienza pazzesca, una gara combattutissima, ma ...Singolare femminile, finale per il bronzo e finale per l'femminile, finale per il bronzo.misto, finale per il bronzo Trampolino elastico Dalle 6.00 Individuale maschile, ...Sicilia protagonista dell’ultimo concorso del 10eLotto con vincite complessive per 20mila euro: come riporta Agipronews si festeggia a Licata (AG) con un 3 da 9.000 euro, ad Augusta (SR) con un 7 Oro ...Tokyo 2020 doveva essere ricordata come l’ultima Olimpiade di Roger Federer, invece in Svizzera rimarrà quella della doppia medaglia di Belinda Bencic, in finale sia in singolare sia in doppio. È sola ...