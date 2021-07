"Ct non all'altezza. Errigo? Soffre troppo": scoppia la "bomba" nella scherma (Di venerdì 30 luglio 2021) scoppia la polemica nella squadra femminile di fioretto dopo le dichiarazioni dell'ex campionessa olimpica Di Francisca Leggi su ilgiornale (Di venerdì 30 luglio 2021)la polemicasquadra femminile di fioretto dopo le dichiarazioni dell'ex campionessa olimpica Di Francisca

Advertising

borghi_claudio : Paradossale pregiudiziale di Fratelli d'Italia sul decreto green pass che chiede che l'aula non proceda all'esame d… - RedRonnie : Ieri ho ricevuto un messaggio dal Dr. Stefano Montanari con scritto: Se diranno che io mi sono suicidato, sappi che… - lauraboldrini : Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, FdI occupa l'aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un a… - wwwangela05091 : RT @singvlarity___: 'i bts non sanno della tua esistenza' bro intanto jungkook mi ha fatto un concerto privato all'una di notte come la met… - isladecoco7 : RT @BelpietroTweet: Il green pass dà problemi e non certezze: come imporlo? Marcello Sorgi, vicino al Colle, scrive sulla «Stampa» che, in… -