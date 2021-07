Covid, Pregliasco: “Contagi e morti aumenteranno, nuvole all’orizzonte” (Di venerdì 30 luglio 2021) Contagi e morti da coronavirus aumenteranno. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell’Università Statale di Milano commentando la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento di Covid-19 che vede l’indice Rt a livello nazionale in forte crescita all’1,57. “Certamente – spiega – ci sono nuvole all’orizzonte delle vacanze. Come previsto stiamo assistendo al film che in altre nazioni già hanno visto. E’ destino, aumentando la vita sociale e i contatti con la nuova variante, che ha la stessa ... Leggi su italiasera (Di venerdì 30 luglio 2021)da coronavirus. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente dell’Università Statale di Milano commentando la bozza del monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sull’andamento di-19 che vede l’indice Rt a livello nazionale in forte crescita all’1,57. “Certamente – spiega – ci sonodelle vacanze. Come previsto stiamo assistendo al film che in altre nazioni già hanno visto. E’ destino, aumentando la vita sociale e i contatti con la nuova variante, che ha la stessa ...

