Chernobylite | Recensione | Gameplay Trailer e Screenshot

(Di venerdì 30 luglio 2021) Annunciato e rilasciato diversi anni fa in Accesso Anticipato, è finalmente giunto di recente nella sua versione completa e definitiva anche su console oltre che PC, quest’oggi dunque vogliamo condividere con voi la nostradi. Come avrete intuito dal nome,vi porterà a vivere una storia fittizia nel luogo in cui molti anni fa è esploso il reattore nucleare della centrale di Chernobyl, rendendo il luogo inospitale a causa delle alte radiazioni nell’aria. Il gioco vi fa vestire i panni di Igor, un un fisico ex-dipendente della centrale nuclerare di Chenobyl, il quale ritorna a Pripyat per indagare ...