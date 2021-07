Carnevali, ds Sassuolo: “Locatelli vuole la Juve, ma devono pagare il prezzo giusto” (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono giorni caldi per il futuro di Manuel Locatelli, il centrocampista è nel mirino della Juventus, che punta a chiudere entro il weekend, ma va trovata l’intesa con il club neroverde. A fornire importanti aggiornamenti sulla questione ci ha pensato direttamente il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, che ai microfoni di Sky Sport ha L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Sono giorni caldi per il futuro di Manuel, il centrocampista è nel mirino dellantus, che punta a chiudere entro il weekend, ma va trovata l’intesa con il club neroverde. A fornire importanti aggiornamenti sulla questione ci ha pensato direttamente il direttore sportivo del, Giovanni, che ai microfoni di Sky Sport ha L'articolo

Advertising

romeoagresti : L’ad del #Sassuolo, Giovanni #Carnevali, ai microfoni di @SkySport: “Il desiderio di #Locatelli è quello di andare alla #Juve” ?? - DiMarzio : L'ad del #Sassuolo parla della trattativa con la #Juve per #Locatelli - SkySport : Sassuolo, Carnevali sul futuro di Locatelli: 'Vuole la Juve, presto l'incontro' - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: (#GdS) Oggi contatto telefonico tra #Juventus e #Sassuolo per provare a sbloccare l'affare #Locatelli. Il nuovo club ing… - oscarvalle1984 : RT @mirkonicolino: (#GdS) Oggi contatto telefonico tra #Juventus e #Sassuolo per provare a sbloccare l'affare #Locatelli. Il nuovo club ing… -