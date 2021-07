Calciomercato Inter, addio Lukaku | Scelto il sostituto, Juve ko (Di venerdì 30 luglio 2021) L’Inter pensa al Calciomercato e può esserci una nuova cessione di livello: già pronti i sostituti in caso di maxi offerta È un Calciomercato particolare quello che sta vivendo l’Inter,… L'articolo Calciomercato Inter, addio Lukaku Scelto il sostituto, Juve ko è stato pubblicato originariamente sul sito Calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di venerdì 30 luglio 2021) L’pensa ale può esserci una nuova cessione di livello: già pronti i sostituti in caso di maxi offerta È unparticolare quello che sta vivendo l’,… L'articoloilko è stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | L'#Empoli spinge per avere Pinamonti dell'#Inter in prestito - calciomercatoit : ?? - Gazzetta_it : Inter, la prossima settimana si lavora al rinnovo del maratoneta #Brozovic - fcin1908it : Inter, Caicedo per l’attacco? “O lui o Muriqi via dalla Lazio in estate” - VivInterNews : RT @internewsit: Pedullà: «Perisic-Florenzi, fantamercato! Croato al momento dentro l'Inter» - -