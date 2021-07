Blengini | ' un passo decisivo per la qualificazione'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Blengini passo

TOKYO (GIAPPONE) - L'Italia ai quarti di finale . Il primo step dell'Olimpiade della squadra maschile è stato raggiunto. Il tecnico, Matteo Piano e Luca Vettori esprimono tutta la soddisfazione del clan azzurro per il traguardo centrato dopo la vittoria ...Soddisfatto ct: 'Undecisivo dal punto di vista del risultato. Un'altra partita dura, ma questo non deve sorprenderci, soprattutto nel chilometrico primo set. Giannelli stringe i denti.Il tecnico, Matteo Piano e Luca Vettori, dopo la vittoria sull'Iran esprimono soddisfazione e guardano avanti al proseguo del torneo ...Grazie al successo per 3-1 (30-28, 25-21, 21-25, 25-21) contro l’Iran, la Nazionale italiana maschile di volley ha conquistato matematicamente l’accesso ai quarti di finale del torneo olimpico di Toky ...