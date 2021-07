Activision Blizzard assume WilmerHale, lo studio legale che ha già aiutato Amazon a fermare i sindacati (Di venerdì 30 luglio 2021) In una dichiarazione pubblica indirizzata ai dipendenti all'inizio di questa settimana, il CEO di Activision Blizzard, Bobby Kotick, ha affermato che la società sta rivedendo politiche e procedure per aiutare a promuovere un ambiente di lavoro più rispettoso e inclusivo. Per aiutare a raggiungere questo obiettivo, la società si è assicurata i servizi del prestigioso studio legale WilmerHale, che è lo stesso studio legale che aiuta Amazon a impedire ai suoi dipendenti di formare sindacati. Considerando gli sforzi in corso per sindacalizzare ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 luglio 2021) In una dichiarazione pubblica indirizzata ai dipendenti all'inizio di questa settimana, il CEO di, Bobby Kotick, ha affermato che la società sta rivedendo politiche e procedure per aiutare a promuovere un ambiente di lavoro più rispettoso e inclusivo. Per aiutare a raggiungere questo obiettivo, la società si è assicurata i servizi del prestigioso, che è lo stessoche aiutaa impedire ai suoi dipendenti di formare. Considerando gli sforzi in corso per sindacalizzare ...

