"Caro Scienziato, il tema fondamentale è il rischio, ben differente, tra vaccinati e non, di finire in ospedale. Nessuno te lo ha spiegato nel tuo paese?". E' il tweet con cui Alberto Zangrillo, primario di rianimazione dell'ospedale San Raffaele di Milano, 'chiosa' sulle recenti dichiarazioni del professor Anthony Fauci. L'immunologo statunitense, consulente del presidente Joe Biden, ai microfoni di Msnbc oltre a ricordare l'importanza del vaccino anti-covid ha – tra le varie affermazioni – evidenziato che i soggetti vaccinati che si infettano per la Variante Delta sono molto meno numerosi rispetto ai soggetti non ...

Ultime Notizie dalla rete : Variante Delta Il super consigliere Fauci: "I vaccinati possono contrarre la variante Delta e contagiare" "La variante Delta del coronavirus può contagiare anche le persone che sono state vaccinate e queste possono a loro volta trasmettere il virus ad altri ". Sono le parole che il dottor Anthony Fauci, il ...

Variante Delta Lazio, "è all'80,8%" L'assessore D'Amato: "'93% positivi non è vaccinato o con solo 1 dose, in autunno questa sarà la pandemia dei non immunizzati" "Nell'ultimo report del Seresmi - Spallanzani la variante Delta risulta in notevole incremento e rappresenta l'80,8% dei casi nella nostra regione". Lo sottolinea in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, ...

Variante Delta: ecco perché è così difficile da fermare Focus Variante Delta, Zangrillo e la frecciata a Fauci “Caro Scienziato, il tema fondamentale è il rischio, ben differente, tra vaccinati e non, di finire in ospedale. Nessuno te lo ha spiegato nel tuo paese?”. E’ il tweet con cui Alberto Zangrillo, prima ...

Covid, Lopalco: “Variante Delta prevalente tra adolescenti e giovani, in atto nuova ondata ma con ricoveri al minimo. Vacciniamoci!” L'assessore in un post: "Mi sentirei di azzardare che, a parità di casi positivi, dovremmo aspettarci un numero di ospedalizzazioni decimato grazie all'intervento vaccinale" ...

