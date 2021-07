Vaccini, all’Italia un milione di dosi Pfizer in più. OK a Moderna per ragazzi (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Riconosciute 1 milione di dosi Pfizer in più in Italia. Palazzo Chigi ha infatti reso noto che “grazie a una proficua interlocuzione fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’Italia ha ottenuto la disponibilità di un ulteriore milione di Vaccini Pfizer a partire dalla seconda settimana di agosto”. Tale dosi “aggiuntive” – si sottolinea – “permetteranno alla Struttura Commissariale del Generale Figliuolo di completare in sicurezza la campagna vaccinale entro il 30 settembre“. Frattanto, uno ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Riconosciute 1diin più in Italia. Palazzo Chigi ha infatti reso noto che “grazie a una proficua interlocuzione fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’Italia ha ottenuto la disponibilità di un ulterioredia partire dalla seconda settimana di agosto”. Tale“aggiuntive” – si sottolinea – “permetteranno alla Struttura Commissariale del Generale Figliuolo di completare in sicurezza la campagna vaccinale entro il 30 settembre“. Frattanto, uno ...

