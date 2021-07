Temptation Island 2021 | primo selfie di coppia per Manuela e Luciano

(Di giovedì 29 luglio 2021) . Escono finalmente allo scoperto anche sui social, una delle coppie più inattese di questa edizione dei record. Il docu-reality guidato da Filippo Bisciglia si conferma leader della serata con 3.694.000 spettatori totali il 27.4% di share, toccando picchi del 44.8% di share e 4.365.000 di telespettatori. L’ultima puntata di, andata in onda martedì sera, ha riservato come sempre tantissime soprese. La più inaspettata è quella che riguarda laformata dae Stefano. Durante il “viaggio nei sentimenti”non solo ha ritrovato sè stessa e si è ...

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE X Factor cancellato dopo 17 anni in Gran Bretagna RAI 1 Estate in Diretta, Massimo Ferrero e la 'proposta' TELEVISIONE, Valentina Vignali X Factor ...Prosegue la relazione tra Luciano Punzo e Manuela Carriero dopo2021 . Nei giorni scorsi la ragazza, che ha detto addio all'ormai ex fidanzato Stefano Sirena , ha pubblicato la prima foto di coppia. Luciano, invece, ha condiviso con i suoi ...Il tentatore Davide di Temptation Island pare abbia friendzonato Jessica Mascheroni, l'ex fidanzata di Alessandro. Le sue parole.Manuela e Luciano sono una coppia, dopo Temptation Island i due adesso non si nascondono più e arriva il chiarimento da parte dei single del programma ...